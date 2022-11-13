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ВСУ идут вперед на Херсонщине: морпехи освободили еще один населенный пункт

13 ноября 2022, 13:33

Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины.

ВСУ, Херсон
ВСУ освободили в Херсонской области еще один населенный пункт / 10-я горно-штурмовая бригада / УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Херсонской области.

Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что морпехи ВСУ подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Бериславского района.

Речь идет о 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

В сообщении сказано, что село освобождено от российских оккупантов.

Львово
/ Скриншот

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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