ВСУ идут вперед на Херсонщине: морпехи освободили еще один населенный пункт

Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины.
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Херсонской области.
Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.
Отмечается, что морпехи ВСУ подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Бериславского района.
Речь идет о 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
В сообщении сказано, что село освобождено от российских оккупантов.
Освобождение Херсонщины
Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.
С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.
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