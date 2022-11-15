Макрон попросил Си Цзиньпина заставить Путина вернуться за стол переговоров – СМИ

Эммануэль Макрон якобы попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина / Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Большой двадцатки (G20) попросил лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров о прекращении войны в Украине.

Как сообщает сообщает BFMTV, Макрон якобы выразил глубокую обеспокоенность тем, что война в Украине продолжается, и просил китайского лидера направить Путину месседж, чтобы тот отказался от эскалации боев в Украине.

Отмечается, что президент Китая также "решительно" выступил против применения ядерного оружия и "поддержал деэскалацию и прекращение огня.

"Китай направляет сообщения российским властям с желанием найти мирное решение", - говорится в сообщении.

В Елисейском дворце заявили по результатам встречи Макрона и Си Цзиньпина, что "главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью деэскалации".

"Они подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия. Цзиньпин поддержал инициативы президента Республики, направленные на достижение мира", - говорится в сообщении.

Саммит Большой двадцатки - что известно

15-16 ноября на Бали проходит саммит Большой двадцатки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам G20 призвал прекратить разрушительную войну России и заявил, что Минска-3 не будет.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.

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