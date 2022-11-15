Макрон попросил Си Цзиньпина заставить Путина вернуться за стол переговоров – СМИ

Президент Франции выразил глубокую обеспокоенность тем, что война в Украине продолжается, и просил китайского лидера направить диктатору РФ Путину месседж.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Большой двадцатки (G20) попросил лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров о прекращении войны в Украине.
Как сообщает сообщает BFMTV, Макрон якобы выразил глубокую обеспокоенность тем, что война в Украине продолжается, и просил китайского лидера направить Путину месседж, чтобы тот отказался от эскалации боев в Украине.
Отмечается, что президент Китая также "решительно" выступил против применения ядерного оружия и "поддержал деэскалацию и прекращение огня.
"Китай направляет сообщения российским властям с желанием найти мирное решение", - говорится в сообщении.
В Елисейском дворце заявили по результатам встречи Макрона и Си Цзиньпина, что "главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью деэскалации".
"Они подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия. Цзиньпин поддержал инициативы президента Республики, направленные на достижение мира", - говорится в сообщении.
Саммит Большой двадцатки - что известно
15-16 ноября на Бали проходит саммит Большой двадцатки.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам G20 призвал прекратить разрушительную войну России и заявил, что Минска-3 не будет.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.
Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.
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