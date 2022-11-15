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Си Цзиньпин на G20 выступил за прекращение войны, но не осудил вторжение РФ в Украину

15 ноября 2022, 10:48

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна. Пекин выступает за прекращение огня и мирные переговоры.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин на Бали не осудил вторжение России / Фото Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки (G20) провел ряд встреч с мировыми лидерами и заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

Утром во вторник, 15 ноября, до открытия саммита G20 состоялись переговоры Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает CNN.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", — говорится в отчете о двусторонней встрече китайского лидера, опубликованном государственной телекомпанией CCTV.

Как отмечает издание, хотя Китай последовательно призывал к прекращению военных действий в Украине, лидер КНР снова не осудил вторжение России.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Китая Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина "вернуться за стол переговоров" в вопросе войны России против Украины, сообщает французский канал BFM TV.

Выступление Зеленского на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну России.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Зеленский также опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Отметим, российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

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