Путин отказался выступать на G20 даже онлайн: в Кремле озвучили "отмазки"

Путин отказался выступать на G20 даже онлайн / Офис президента, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали даже в формате онлайн.

Об этом в пятницу заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется. Песков сказал, что это решение связано с графиком Путина и необходимостью находиться в России.

Путин не посетит лично саммит лидеров стран G20, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что Владимир Зеленский присоединится к саммиту, вероятнее всего, в онлайн-формате.

Напомним, 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы заставить Запад и Украину к переговорам.

Кремлевскому диктатору нужен результат, который он сможет "продать" на саммите G20. И это переговоры. Именно поэтому, вероятно, российские войска сейчас собирают силы, чтобы повторить массированный ракетный удар, который был 10 октября.

Ранее в ОП заявляли, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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