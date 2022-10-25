"Россияне копят силы": Жданов предупредил о массированных ракетных атаках со стороны РФ

Россияне могут атаковать Украину до 15 ноября / Telegram, УНИАН

До 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы принудить Запад и Украину к переговорам. Именно 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире своего YouTube-канала.

"России надо будет что-то говорить. До 15 ноября Путину надо что-то сказать. А что может сказать? Что мы развязали войну, самую кровавую после Второй мировой в Европе, самую масштабную на европейском континенте и мы ее продолжаем? С какой целью? Захват Украины? Геноцид украинского народа?" - рассказал эксперт.

Как отметил Жданов, кремлевскому диктатору нужен результат, который он сможет "продать" на саммите G20. И это переговоры. Это единственное, что может "продать" Путин. Именно поэтому, вероятно, российские войска сейчас собирают силы, чтобы повторить массированный ракетный удар, который был 10 октября.

"На мой взгляд, до 15 числа нас может ждать несколько выпадов со стороны России жестких, кровавых и силовых. Я не исключаю вариаций на тему того, что они подбирают силы и могут нанести массированный ракетный удар, повторив 10 октября", - предупредил он.

Ракетная атака на Украину 10 октября

10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск, и Брянск.

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