"Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаута

Олег Жданов / Главред, УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что не стоит считать количество ракет, которые остались у России.

По его словам, нужно искать способы защиты от российских ракет. При этом эксперт отметил, что летом у россиян было примерно 3500 ракет, сколько сейчас – неизвестно.

"Мы не знаем точное количество ракет. Я думаю, что разведка опирается на какие-то данные. Поэтому дает такую оценку, что 35% ракетного арсенала уже использованы. Летом фигурировала цифра, что в РФ в боевом составе где-то 3500 ракет. 35% — это больше 1000 ракет Я постоянно говорю, не считайте российские ракеты Надо искать способы защиты от них Пока в России ракеты закончатся, они разнесут всю нашу энергосистему Будем сидеть сидеть со свечами и ставить буржуйки в многоэтажках. Я бы не привязывался к количеству ", – прокомментировал эксперт недавнее заявление главы ГУР Буданова.

Отметим, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что количество ракет в России упало до критического уровня – 30%. Именно поэтому, Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе, сказал он.

ПВО для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

Читайте также: