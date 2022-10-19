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"Вопрос времени": Запад усилит ПВО Украины для защиты от дронов и ракет РФ – Ермак

19 октября 2022, 18:53

Глава ОП призвал западных дипломатов повлиять на усиление обеспечения Украины их государствами средствами ПВО.

ермак, пво
Андрей Ермак рассказал об усилении Западом ПВО Украины / АрміяInform/president.gov.ua

Противовоздушная оборона Украины будет усилена западными союзниками, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он сказал во время брифинга для представителей дипломатического корпуса Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании, являющихся одними из лидеров в предоставлении Украине вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава ОП призвал западных дипломатов повлиять на усиление обеспечения Украины их государствами средствами противовоздушной обороны.

Он напомнил, что Россия использует ракеты и дроны-камикадзе для нанесения массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

"Безусловно, учитывая, что происходит в последние дни, одним из наших основных приоритетов является создание защиты для наших городов, гражданской инфраструктуры и создание воздушного щита для Украины. И я очень рад, что сегодня это уже не вопрос для обсуждения, а только вопрос времени. А это нужно сделать как можно скорее", — сказал глава ОП.

Ермак добавил, что шаги по созданию специальной воздушной защиты могут быть первыми в реализации программы гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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