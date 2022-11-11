Путину через посредника предложили мир с Украиной: СМИ назвали 8 пунктов договора

Президент РФ выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин якобы получил "предложение мира" с Украиной. Оно исходит от страны-посредника, которая не называется. При этом президенту РФ "были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения". Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения с учётом интересов российского руководства.
Также канал опубликовал условия "мирного соглашения":
- "Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе;
- Крым выносится за скобки на семь лет;
- Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет;
- Крым - демилитаризованная зона полностью (только стрелковое оружие) ;
- Черноморский флот ВМФ России покидает Крым;
- Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной - демилитаризованная зона 100 км (от российских тяжёлых вооружений);
- Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран;
- Приднестровье переходит под контроль Молдовы.
"Сегодня и ближайшие несколько дней Путин будет обсуждать предложение. Мы, с надеждой относимся к возможности завершения конфликта в Украине путем заключения мира между сторонами, поэтому не даем детальную информацию, не указываем страны и не определяем действующих лиц", - добавили на канале.
Переговоры Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но с условием. По его словам, переговоры будут вести с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готова к миру.
Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.
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