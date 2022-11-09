"У них очень большие проблемы": Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с Украиной

Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с Украиной/ Reuters, Главред

Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Сейчас в РФ очень большие проблемы – у них не хватает техники и вооружения. Времени готовить личный состав тоже нет, поэтому солдат они бросают на фронт как пушечное мясо. На передовую везут старую технику: гаубицы 1943 года, танки 1960-х годов и тому подобное. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.uа.

Если всё будет продолжаться в таком духе, страна-агрессор РФ потеряет не только свой наступательный потенциал, но и способность вести оборону, говорит эксперт.

"Поэтому им крайне нужно перемирие и прекращение огня. А для этого им нужно распространить то, что они якобы готовы к мирной инициативе", – отмечает Жданов.

Однако оккупанты хотят сесть за стол переговоров, оставляя свои войска на тех рубежах, на которых они сейчас стоят, не выводя их из Украины.

Эксперт отмечает, что Украине такие переговоры точно не нужны. Ведь они могут привести лишь к замораживанию войны на долгий срок. Он напомнил, что такая ситуация сложилась после переговоров в Минске – война была "заморожена" на 8 лет. Жданов подчеркнул, что "Стамбул-1" или "Ватикан-1" Украине ничего не даст.

Также эксперт отметил, что любые переговоры начнутся с предложения прекратить огонь. А Россия именно этого и пытается добиться.

"Пока мы будем вести переговоры, через месяц-полтора Россия перегруппируется, сформирует армию, и дальше ей эти переговоры будут безразличны, они снова начнут наступательную операцию на Украину", – отмечает Жданов.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной, ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Сообщалось, что в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной. Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. При этом он категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

В украинской разведке сообщали, что страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы заставить международных партнеров усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Позже советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоров. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение постоянно вспоминают о переговорах с Украиной, потому что ресурсы РФ уже близки к пределу, а Кремль истощен.

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