"Одно событие поможет Украине говорить с позиции силы": США и НАТО назвали условие мирных переговоров с РФ

США и НАТО назвали условие мирных переговоров с РФ/ Офис президента Украины, Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

В Соединенных Штатах Америки и Североатлантическом альянсе не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон.

Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Об этом пишет издание La Repubblica.

В издании отмечают, что США постоянно обсуждают этот вопрос с ЕС и союзниками, а также подсказывают такое мнение Украине.

Также отмечается, что именно по причине возможного возвращения Херсона США и страны НАТО подтвердили, что Украина получит партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Возврат Херсона откроет путь к морю и поможет контролировать водные ресурсы. А это в свою очередь может изменить ход войны. Поэтому такой шаг важен со стратегической точки зрения.

Издание отмечает, что в случае освобождения Херсона Украина может начать переговоры с РФ с позиции силы, а не слабости.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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