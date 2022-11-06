"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФ

Ирина Верещук / Facebook Ирина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией.

Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она в интервью изданию Corriere della Sera.

Собеседница пояснила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

"Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась", — указала глава Минреинтеграции.

Она также ответила категорическим отказом на предположения о вероятных территориальных уступках РФ.

"Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов, как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти", — добавила Верещук.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", — заявил он.

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