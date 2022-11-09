"РФ пытается заставить Украину вести переговоры": в разведке объяснили коварные методы Кремля

В разведке объяснили коварные методы Кремля/ сайт Кремля, armyinform.com.ua

Страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы заставить международных партнеров усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Такая информкампания является очень тревожной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

Различные заявления Кремля о том, что Украина якобы готовит какие-то провокации, являются лишь частью этой информкампании РФ. Среди них заявление о якобы "подготовке грязной бомбы".

"Это напоминает мне позицию России по применению химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд", – отмечает Скибицкий.

Он подчеркнул, что Кремль поднимает вопрос ядерного и химического оружия в тех случаях, когда уже не знает, что делать.

"Цель кампании – давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый способ подхода", – говорит представитель ГУР.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Сообщалось, что в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной. Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. При этом он категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

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