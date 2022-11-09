"Начнется восстание": Беларусь вряд ли вторгнется в Украину - генерал США

Лукашенко делает все, чтобы удержать какую-то "видимость независимости", считает Бен Ходжес / Фото УНИАН, сайт Кремля

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что вторжение Беларуси в Украину маловероятно. Диктатор Александр Лукашенко не вступит в конфликт, потому что он не сможет ничего сделать.

По его словам, 10 батальонных тактических групп, которые есть у Беларуси, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали.

"Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны", - сказал Ходжес в интервью "24 каналу"..

Генерал США подчеркнул, Лукашенко делает все, чтобы удержать какую-то "видимость независимости".

"Я верю, что он знает - если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины", - сказал Ходжес.

При этом, по его словам, из Беларуси и дальше будут запускать ракеты и дроны, но наземного вторжения не будет.

"Тем более вы его сразу увидите. За ситуацией следит не только украинская разведка, но и американская и британская. Если они начнут стягивать силы, то это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно", - резюмировал Ходжес.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

Другие новости: