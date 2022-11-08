'Условия РФ неприемлемы': у Зеленского ответили Макрону насчет переговоров с Кремлем

Михаил Подоляк прокомментировал предложение Эммануэля Макрона / Reuters, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной.

Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом представитель ОП категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

"У меня вопрос к "миротворцам": а что вы подразумеваете под словом "переговоры"? Российские ультиматумы известны: "Мы приехали на танках. Признайте поражение и утрату территорий". Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто прячете в слове "урегулирование" слово "капитуляция"?", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

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