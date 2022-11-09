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"Это принесет им беду": генерал Ходжес назвал цели США в случае ядерного удара РФ

9 ноября 2022, 12:39

Российское ядерное оружие эффективно лишь тогда, когда его не используют. Если же РФ его использует, США уничтожат большую часть военных возможностей России.

Бен Ходжес, США, ядерный удар
Генерал Ходжес назвал цели США в случае ядерного удара РФ/ pixabay.com, Reuters

Если страна-агрессор Россия ударит по Украине ядерным оружием, то в игру вступят Соединенные Штаты Америки. Военные США уничтожат большую часть военных возможностей российских оккупантов.

Об этом заявил экскомандующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью "24 канала". Он подчеркнул, что для России последствия применения такого оружия будут катастрофическими.

Ходжес напомнил, что о последствиях для РФ в случае удара таким оружием по Украине уже неоднократно говорил президент США Джо Байден.

По словам генерала, если Россия решится на такой шаг, никаких положительных последствий такое решение для нее не будет иметь.

"Их (положительных последствий – ред.) будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что потом коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", – отмечает Ходжес.

Также он добавил, что Кремль хочет, чтобы мир говорил о ядерном оружии как можно больше. Ведь для страны-агрессора выгодно, чтобы все боялись. Однако Ходжес подчеркнул, что "российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют".

Если же РФ его использует, страна-агрессор получит мощный ответ от США.

"Как только его (ядерное оружие – ред.) используют – всё. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", – говорит Ходжес.

Угроза применения Россией ядерного оружия против Украины

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что ядерным оружием "не нужно атаковать крупные города, чтобы одержать победу", это подтверждает ситуация, которая произошла в японских городах Хиросима и Нагасаки. Французские дипломаты обеспокоены таким заявлением и воспринимают это как намек на применение тактического ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом вопрос применения ядерного оружия. Путин уверяет, что РФ якобы не планирует его применять.

В ближайшие недели США и Россия встретятся, чтобы обсудить восстановление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегических наступательных вооружениях. Эти переговоры были приостановлены после российского вторжения в Украину.

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