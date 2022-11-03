Путин обсуждал с Эрдоганом применение ядерного оружия: появились подробности

Эрдоган и Путин обсудили применение ядерного оружия / Коллаж фото скриншот, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин обсуждал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом вопросы применение ядерного оружия. Путин уверяет, что РФ якобы не планирует ее применять. Об этом заявил спикер Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает Анадолу.

Он добавил, что Эрдоган умоляет Путина "как можно больше снизить эскалацию" и вернуться к переговорам, чтобы избежать увеличения жертв и потери территории" для Украины.

Пресс-секретарь турецкого президента цинично заявил, что пока "ни одна из сторон не похожа на победителя в войне". Такой вывод он сделал якобы из-за отсутствия продвижений на фронте.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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