"Они неадекватные": Зеленский оценил вероятность ядерного удара РФ

Владимир Зеленский оценил вероятность ядерного удара / ТСН, Скриншот

Вероятность нанесения ядерного удара РФ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью чешскому телевидению он заявил, что не уверен в том, что РФ пойдет на применение ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, возможна ядерная война, в связи с угрозами РФ применить ядерное оружие, глава государства подчеркнул: "Я не уверен. Я не хочу и давать оценку, потому что Россия любит делать наоборот...".

"Что там говорят в Украине: "Не будет использования ядерного оружия", – "О, а давайте подумаем, как это использовать", – поэтому я не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза. Я считаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться Россию", - отметил он.

Зеленский также указал на то, что РФ в последнее время ставит ультиматумы, которые являются неадекватными.

"Я не считаю, что они адекватны. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь они применят оружие. Это несвязанные вещи", - добавил президент.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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