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Вторжение Беларуси в Украину: в Генштабе назвали сроки возможного нападения

3 ноября 2022, 15:02

На Волынском, Житомирском и Киевских направлениях сейчас признаков формирования наступательных группировок противника нет. Но ситуация может измениться.

Война, армия РФ и Беларуси
В Генштабе назвали сроки возможного нападения Беларуси на Украину / Фото Reuters

Пока что угрозы повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная, но через 2-3 месяца ситуация может измениться. Ведь именно столько времени понадобится РБ для того, чтобы подготовить военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на онлайн-брифинге в Military Media Center.

По его словам, пока что активность российских и белорусских войск направлена на отвлечение внимания и оттягивания Сил обороны Украины с востока и юга. В будущем существует угроза формирования группы для непосредственной агрессии.

"В течение ближайших недель это [готовность к повторному нападению] не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше чем через 2-3 месяца", – сказал Громов.

Представитель Генштаба добавил, что на Волынском, Житомирском и Киевских направлениях сейчас все стабильно, признаков формирования наступательных группировок противника нет.

Однако военный назвал неоднозначной ситуацию с образованием совместной группировки войск так называемого Союзного государства.

"С одной стороны, заявления сторон свидетельствуют, что текущей задачей является отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга на северное направление. Однако в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", – предположил Громов.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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