УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вторжение Беларуси в Украину: в ГУР рассказали, есть ли опасность

26 октября 2022, 10:16

Александр Лукашенко с апреля регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину. При этом он все равно давно уже стал участником войны.

Война
Потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует / Фото Reuters

Потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует, но пока что у РБ нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

По его словам, Беларусь проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга, передает РБК-Украина.

По словам представителя ГУР, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с апреля регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину. При этом он все равно давно уже стал участником войны в Украине, предоставив свою территорию России.

В настоящее время у границ с Украиной расположены шесть батальонов вооруженных сил Беларуси и один отряд сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты Кинжал", - рассказал Черняк.

Читайте также:
РФ не сможет напасть на Украину из Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУ РФ не сможет напасть на Украину из Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУ
Лукашенко за Путина, но опасается социального взрыва в случае частичной мобилизации в Беларуси – ГУР Лукашенко за Путина, но опасается социального взрыва в случае частичной мобилизации в Беларуси – ГУР
Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы
В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае нападения В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"
Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

Тем временем Россия направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Их завозят железнодорожным транспортом. Отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию, добавил Черняк.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

Другие новости:

война в Украине Александр Лукашенко новости Украины война России и Украины вторжение Беларуси вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:16

Вторжение Беларуси в Украину: в ГУР рассказали, есть ли опасность

10:11

В Белгородской области оккупанты застрелили своего же солдата, когда тот спускался в блиндажВидео

10:10

Демин рассказал, почему не стоит хейтить БрежневуВидео

09:47

Может быть роботом: фанатов напугал глаз Кети ПэрриВидео

09:41

На Херсонщине ВСУ точным ударом уничтожили 30 врагов, а 100 - отправили под завалыВидео

Реклама
09:28

В Иране убит полковник КСИР, доставлявший дроны Shahed-136 в Россию

09:07

Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии "модифицировали" памятник советскому солдату

08:53

Поможет перехватывать дроны-камикадзе: в Украине начали использовать израильскую систему SmartshooterВидео

08:50

Ликвидация Путина уже давно назрела, Запад это должен наконец понятьмнение

08:26

"Это часть геноцида украинцев": Кулеба жестко отреагировал на удары по критической инфраструктуреВидео

08:19

"Угроза не так уж неизбежна": РФ может не иметь технической возможности ударить ядеркой - РезниковВидео

07:37

Третий этап войны в Украине: Резников рассказал о "ловушке" для оккупантов в ХерсонеВидео

07:00

Первые системы NASAMS скоро развернут в Украине: что известноВидео

06:37

"Десатанизация" Украины: в ISW объяснили, зачем в РФ войну пытаются увязать с религиозными идеями

06:32

Какой смысл России применять грязную бомбумнение

06:30

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

06:00

Россия применит "грязную бомбу" в Херсоне, если оккупантам придется уйти из города - Мусиенко

05:06

Когда надоело быть кофеманом: как отказаться от кофе и избежать ломки

04:05

Как избавиться от неприятного запаха кухонных полотенец: 3 способа, которые вернут им свежесть

03:10

Синоптик рассказал, когда в Украине ударит сильнейший мороз и придет зимаВидео

Реклама
02:32

В Харькове будут плановые отключения света: в ОВА назвали сроки и деталиВидео

02:30

Предупредит о горе в семье: можно ли держать дома драцену и какие суеверия с ней связаныВидео

02:02

76-летняя Голди Хоун показала отличную форму в облегающем спортивном лукеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой у ВСУ главный козырь в контрнаступлении

00:51

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

25 октября, вторник
23:55

Очередной теракт: в Днепре российская ракета убила беременную женщину

23:49

"Мы всегда будем на стороне Украины": Зеленский провел первые переговоры с новым премьером БританииВидео

23:25

Президент Германии пообещал Украине серьезную военную помощь: итоги визита в КиевВидео

23:08

"Россияне копят силы": Жданов предупредил о массированных ракетных атаках со стороны РФВидео

22:37

Дзюдоистка Дарья Белодед засветила свои чемпионские ноги в мини-шортах

22:05

"Это нонсенс с военной точки зрения": эксперт объяснил, почему Путину важен Херсон

21:59

Начался мощный пожар: оккупанты ударили ракетами по ДнепруВидео

21:59

"Все очень плохо": российский оппозиционер заявил, что Путин в ближайшее время потеряет ХерсонВидео

21:50

Запроданка Ани Лорак обернулась в штору, сквозь которую просвечивались мясистые ляжки

21:46

Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве: первые подробности переговоровВидео

21:46

Фейком о "грязной бомбе" РФ прокладывает путь к применению тактического ядерного оружия – ФейгинВидео

21:45

Внук Пугачевой без жены устроил себе праздник в стриптиз-клубеВидео

21:21

Премьер Британии Риши Сунак впервые высказался о войне в УкраинеВидео

20:56

Путин очень похудел и ослаб: стало известно о состоянии здоровья главы КремляВидео

20:37

Почти 300 гривен: стоимость сала в Украине достигла рекордных показателейВидео

Реклама
20:35

РФ готовится к вторым за год ядерным учениям: первые были за 5 дней до атаки на Украину – СМИВидео

20:20

Одинокая Алина Гросу рассказала про восстановление после операции: "Лежала, как маленькое поленце"

20:10

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

19:30

Украине больше не нужны никакие автономиимнение

19:28

Украину накроет шторм: синоптики предупредили о сильнейшей атаке атмосферного фронтаВидео

19:15

Постучи по дереву: названы 3 самых суеверных знака зодиака

19:08

"Оккупанты штурмуют по приказу Путина": в ВСУ назвали самое горячее направление на фронтеВидео

19:00

Гороскоп на завтра 26 октября 2022: Весам – важное решение, Стрельцам – завистники, Водолеям – успех

18:51

Роковая неделя: астролог назвала самый опасный город Украины на этой неделе, откуда стоит уехатьВидео

18:50

Рвался убивать украинцев, несмотря на инвалидность: на Донбассе "самоликвидировался" оккупант ЗабалуевВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять