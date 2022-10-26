Вторжение Беларуси в Украину: в ГУР рассказали, есть ли опасность

Потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует / Фото Reuters

Потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует, но пока что у РБ нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

По его словам, Беларусь проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга, передает РБК-Украина.

По словам представителя ГУР, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с апреля регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину. При этом он все равно давно уже стал участником войны в Украине, предоставив свою территорию России.

В настоящее время у границ с Украиной расположены шесть батальонов вооруженных сил Беларуси и один отряд сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты Кинжал", - рассказал Черняк.

Тем временем Россия направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Их завозят железнодорожным транспортом. Отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию, добавил Черняк.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

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