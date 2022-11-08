США и Россия планируют возобновить переговоры по ядерному оружию - Bloomberg

Вероятным местом встречи обеих сторон может быть Каир / ua.depositphotos.com, Reuters

В ближайшие недели США и Россия встретятся, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с Новым договором о стратегических наступательных вооружениях. Эти переговоры были приостановлены после российского вторжения в Украину.

Как пишет Bloomberg, представитель Государственного департамента подтвердил, что встреча Двусторонней консультативной комиссии готовится, но отказался сказать, когда и где она состоится. Известно лишь то, что произойдет она не в Женеве, как обычно, ведь Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за ее вторжения в Украину.

Двое собеседников издания в Москве заявили, что вероятным местом встречи может быть египетский Каир.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что США имели контакты на высоком уровне с Россией, но отказалась комментировать сообщения о том, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно провел тайные переговоры с помощниками президента Владимира Путина, пытаясь избежать ядерной эскалации.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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