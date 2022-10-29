"Хочет рыбку съесть и поудобнее устроиться": Арестович жестко высказался о Путине из-за ядерных угроз

Арестович жестко обозвал Путина из-за ядерных угроз / Коллаж фото скриншот, kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин угрожает применить "грязную бомбу", переводя стрелки на Украину. "Директору" России грозит судьба ливийского диктатор Каддафи. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Путин обвиняет Киев якобы в создании "грязной бомбы" и говорит, что России "не нужен ядерный удар по Украине". Арестович назвал диктатора "потерянным и растерянным сумасшедшим", который бросает "блатные полунамеки".

"Мы типа здесь не имеем, но на самом деле, если надо, применим" и так далее. В устах Голды Меир это звучало красиво: "Ядерного оружия у нас нет, но если надо, мы его применим". В руках чувака, у которого самый большой в мире арсенал – типа "мы не видим, но на самом деле существует опасность, не мы это решили 70 лет назад" – это такая типа девочка, которая хочет и рыбку съесть, и поудобнее устроиться", – сказал Арестович.

Он добавил, что Байден правильно сделал, когда поддел Путина своим заявлением о том, зачем постоянно угрожать ядерным оружием, "если у тебя его нет".

"Если бы на стрелке он (Путин – Главред) так вел себя, его бы *** (нецензурная лексика - "на него сходили бы в туалет") где-то в углу и навеки оставили у параши. Но он охраняем ядерным щитом, который он не хочет применить. Я ему могу напомнить судьбу Каддафи – что он считал себя всемогущим, а закончил известно как", – добавил Арестович.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время дважды высказывал угрозы применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

27 октября Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла. При этом он отметил, что провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследуют определенную цель.

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