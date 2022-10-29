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Кремль рассматривал ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину – Spiegel

29 октября 2022, 10:14

Обсуждались три объекта, которые могли стать целью – Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель.

Владимир Путин, ядерный взрыв, ядерный удар, ядерное оружие
Кремль рассматривал ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину – Spiegel/ сайт Кремля, pixabay.com

В российской армии перед полномасштабным вторжением в Украину обсуждали ядерный удар по Германии. Рассматривалось три сценария с нанесением ударов по одной из трех целей: по городу Берлин, авиабазе США в Рамштайне или авиабазе Бюхель, где армия Соединенных Штатов хранит ядерное оружие.

Радиосообщение Военно-морских сил РФ, в котором обсуждались такие планы, перехватили западные спецслужбы в конце 2021 года. Такое радиосообщение россияне передавали с маневра на Балтийском море. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Однако эксперты по безопасности неоднозначно воспринимают перехваченную информацию. Часть из них считает, что россияне на самом деле не собирались бить ядерным оружием по Германии. Они отмечают, что такой шаг мог обсуждаться и отрабатываться просто в рамках военных учений. По их словам, различные сценарии применения ядерного оружия также отрабатываются во время маневров НАТО, поэтому якобы в таких обсуждениях российских военных нет ничего странного и это не создает реальной опасности.

Другие эксперты высказали мнение, что российские военные могли знать о прослушке, и поэтому намеренно обсуждали сценарии удара ядерным оружием по Германии, чтобы запугать Запад.

Угроза ядерного удара со стороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время дважды высказывал угрозы применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

27 октября Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла. При этом он отметил, что провокации с ядерным оружием, нагнетание о возможности применения ядерного оружия Россией преследуют определенную цель.

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