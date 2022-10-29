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Хотели идти в наступление: ВСУ уничтожили около 300 российских оккупантов точечным ударом

29 октября 2022, 10:04

Еще около 60 оккупантов были ранены в результате "хлопка".

Российские военные, украинские военные, ВСУ
ВСУ ликвидировали 300 оккупантов, которые хотели идти в наступление / Коллаж фото Генштаб ВСУ, Telegram

Украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорское накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению", - говорится в сообщении.

На следующий день после "бавовны" еще около 60 российских оккупантов были госпитализированы в Горловку.

В Червонопоповке в Луганской области ВСУ уничтожили до 20 оккупантов, еще около 30 были ранены.

Бои на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переломным моментом в войне станет падение войск РФ в Донецке или Луганске. По мнению чиновника, ситуация полностью деморализует Россию, и тогда наступит завершающий этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ, при наличии возможностей, могли бы занять оккупированный Донецк. По словам Жданова, Россия сконцентрировала свои гарнизоны, в основном, вокруг Донецка. Однако в самом городе войск нет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Позже он рассказал, что оккупанты гонят в атаки два штрафных батальона из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны.

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