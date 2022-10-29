Повоевал 3 дня: ВСУ ликвидировали российского пулеметчика из Волгограда

ВСУ ликвидировали пулеметчика, которые повоевал 3 дня / Коллаж фото соцсети, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта из Волгограда. 33-летний Сергей Горбунов был на фронте пулеметчиком. Об это заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Горбунов после школы пошел на срочную службу в 2007-2008 годах. Службу он проходил в 429-м МСП г. Моздок. Комахидзе не исключает, что оккупант брал участие во вторжении в Грузию в 2008 году.

После окончания службы Горбунов начал работать на заводе "имени Петрова" и в компании "Форте групп".

ВСУ ликвидировали пулеметчика, которые повоевал 3 дня / соцсети

Оккупанта призвали в сентябре, а 11 октября он выставил фото с вещмешком и признался, что будет ехать в Херсон через Джанкой. Сообщается, что ВСУ ликвидировали Горбунова через три дня после того, как он оказался на фронте. Можно предположить, что это произошло именно в Херсонской области. У оккупанта остались жена и сын.

ВСУ ликвидировали пулеметчика, которые повоевал 3 дня / соцсети

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который уже дважды ездил на войну, чтобы убивать украинцев. ВДВшнику Артему Крапивину было 26 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего 3 дня.

Русский оккупант с говорящей фамилией Капец был ликвидирован украинскими бойцами. Уроженца г. Чухлома Костромской области похоронили в родном городе 13 октября.

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