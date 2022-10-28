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Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего

28 октября 2022, 14:32

Российского оккупанта украинские защитники ликвидировали 21 октября.

ликвидированный оккупант, ВСУ, война в Украине
ВСУ ликвидировали известного в России ютубера / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего Игоря Невьянского, больше известного, как Dark Marshall. Об этом сообщал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

На его странице в российской соцсети указано, что Невьянскому было 29 лет. Он окончил Уральское горнозаводское училище в Свердловской области. Также сообщается, что оккупант служил в воинской части №3737 в г. Моздок.

Невьянский не только вел свой канал, но и озвучивал книги.

Некая Анастасия Качегарова сообщила о том, что оккупант был ликвидирован 21 октября. Он получил какое-то ранение, несовместимое с жизнью.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали известного в России ютубера / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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