ВСУ ликвидировали командира оккупантов – подполковника "элитных" войск РФ

Уничтожен подполковник РФ Александр Болотников / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об этом рассказал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

По его данным, ВСУ ликвидировали подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова.

Украинский офицер уточнил, что уничтоженный рашист служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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