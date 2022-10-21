Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФ

В Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФ Олега Клокова/ Telegram Казанский, скрин

Украинские военные поздно вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

Клоков приезжал в Херсон, чтобы помогать оккупационной администрации делать в захваченном россиянами городе пропагандистский телеканал. О его ликвидации сообщил украинский блогер Денис Казанский.

"В результате удара по российской переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков. Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал", – рассказал украинский журналист.

При этом он отметил, что пропагандист мог бы не погибнуть, если бы не приезжал с войной на территорию суверенного и независимого государства.

"А работал бы дома в России – был бы живым и здоровым. Не надо приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", – написал Казанский.

Удар ВСУ по Антоновскому мосту и переправе в Херсоне

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, поздно вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Раздалось шесть взрывов.

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области. В ВСУ подчеркнули, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.

По словам очевидцев, по переправе на протяжении 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.

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