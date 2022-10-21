Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФ

Клоков погиб на переправе оккупантов во время прилета туда ракеты РСЗО HIMARS.
Украинские военные поздно вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.
Клоков приезжал в Херсон, чтобы помогать оккупационной администрации делать в захваченном россиянами городе пропагандистский телеканал. О его ликвидации сообщил украинский блогер Денис Казанский.
"В результате удара по российской переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков. Он помогал оккупационной администрации делать в Херсоне пропагандистский телеканал", – рассказал украинский журналист.
При этом он отметил, что пропагандист мог бы не погибнуть, если бы не приезжал с войной на территорию суверенного и независимого государства.
"А работал бы дома в России – был бы живым и здоровым. Не надо приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается", – написал Казанский.
Удар ВСУ по Антоновскому мосту и переправе в Херсоне
По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, поздно вечером 20 октября был нанесен очередной удар. Удар был нанесен в четверг около 23:00. Раздалось шесть взрывов.
Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области. В ВСУ подчеркнули, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.
По словам очевидцев, по переправе на протяжении 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.
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