"Срочно прекратить боевые действия": у Зеленского заявили, что в РФ остался один способ сохранить лицо

У Зеленского заявили, что в РФ остался единственный способ сохранить лицо/ Офис президента Украины, Reuters

У страны-агрессора России есть единственный способ сохранить свое лицо в это время – это срочное прекращение боевых действий в Украине.

Оккупанты на фронте отступают, а промышленность РФ не имеет достаточно ресурсов. Поэтому Кремль мог бы использовать свой последний шанс, чтобы не допустить катастрофы внутри своей страны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для Washington Post.

"Российские войска отступают. Российской промышленности не хватает ресурсов, экономика разрушается, и срочное прекращение боевых действий является единственным способом для России сохранить лицо", – заявил Ермак.

По его словам, Кремль с этой целью применяет ядерный шантаж. При этом на Западе еще есть достаточно "полезных идиотов", которые продолжают "призывать к миру", вместо того, чтобы заставлять Россию остановить войну.

"Цинично Россия и ее западные сторонники протягивают оливковую ветвь. Пожалуйста, не обманывайте себя: агрессор не может быть миротворцем", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что любое соглашение должно основываться на уважении к праву украинцев на самоопределение, нерушимость суверенитета и целостности границ Украины. Если же это всё проигнорировать, то безопасность Европы всегда будет зависеть от того, что будут диктовать из Кремля.

Напомним, российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин объяснил коварный замысел Путина с "военным положением" на оккупированных территориях. Диктатор РФ под сенью такого решения планирует выселять украинцев из этих территорий в принудительном порядке, чтобы "вытрясти" оттуда побольше нелояльного населения и заселить лояльное.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из Беларуси. Путину нужно противостояние с Украиной на севере нашего государства, чтобы оттянуть часть украинских войск с юга и востока и ослабить там контрнаступление. Украина сейчас работает над предотвращением угрозы нападения со стороны РБ, но при этом готовится к различным сценариям развития событий.

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