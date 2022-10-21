Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положения" Путина / скриншот

"Военное положение", которое Владимир Путин ввел на временно оккупированных территориях Украины не повлияет на ход боевых действий.

В интервью Главреду российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин рассказал, что если ВСУ имеет план по деоккупации Херсона и всего правого берега, то это им не помешает.

"Особенно если население из этих городов будет фактически принудительно выселено и отправлено на левый берег, а, возможно, и дальше - коллаборанты же не зря говорят, что можно и в регионы внутрь РФ уехать и решать вопросы. А мы знаем, как россияне решают вопросы - селят в общежития, землянки, по-разному попадается. И живут люди совсем не так, как с бахчами и морем - этого не будет", - пояснил Фейгин.

По его словам, все это может повлиять на то, что более бесцеремонно будут рушить города.

"Понимаете, Путин и так не слишком церемонился. Но если ты отправил население, то можно без оглядки воевать в самом Херсоне и говорить: "Мы всех выселили, а кто не уехал, то уж сами виноваты", - подытожил правозащитник.

Путин ввел "военное положение"

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

19 октября стало известно, что Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

В соответствии с изданным указом, его ввелис полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

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