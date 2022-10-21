Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положения" Путина

Правозащитник Марк Фейгин считает, что России не удастся удержать Херсон.
"Военное положение", которое Владимир Путин ввел на временно оккупированных территориях Украины не повлияет на ход боевых действий.
В интервью Главреду российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин рассказал, что если ВСУ имеет план по деоккупации Херсона и всего правого берега, то это им не помешает.
"Особенно если население из этих городов будет фактически принудительно выселено и отправлено на левый берег, а, возможно, и дальше - коллаборанты же не зря говорят, что можно и в регионы внутрь РФ уехать и решать вопросы. А мы знаем, как россияне решают вопросы - селят в общежития, землянки, по-разному попадается. И живут люди совсем не так, как с бахчами и морем - этого не будет", - пояснил Фейгин.
По его словам, все это может повлиять на то, что более бесцеремонно будут рушить города.
"Понимаете, Путин и так не слишком церемонился. Но если ты отправил население, то можно без оглядки воевать в самом Херсоне и говорить: "Мы всех выселили, а кто не уехал, то уж сами виноваты", - подытожил правозащитник.
Путин ввел "военное положение"
30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".
19 октября стало известно, что Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.
В соответствии с изданным указом, его ввелис полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.
При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".
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