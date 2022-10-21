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"Оккупанты вывозили награбленное": по Антоновскому мосту "прилетело" после визита Аксенова и Кириенко

21 октября 2022, 10:20

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных.

Антоновский мост
По Антоновскому мосту "прилетело" после визита Аксенова и Кириенко / most.ks.ua, соцсети

По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, вечером 20 октября был нанесен очередной удар.

Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прозвучало шесть взрывов, сообщает местное издание "Мост"

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.

Пропагшандисты писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.

Подконтрольные оккупантам медиа сообщили об "ударе по гражданским", которые якобы переправлялись на левобережье. Однако удар по мосту и переправе, если верить сообщениям, произошел во время комендантского часа. То есть гражданские в то время не могли находиться возле переправы, да и в агитках об эвакуации указывается как место сбора Речморвокзал.

Пропагандисты об обстановке в Херсоне
Пропагандисты об обстановке в Херсоне / соцсети

Незадолго до этого, 19 октября Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

По переправе, со слов очевидцев, в течение 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.

Ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Также мы писали, что в понедельник, 12 сентября, в захваченном российскими оккупантами Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту.

Во время удара по Антоновскому мосту сработала ПВО российских захватчиков. Несмотря на это было попадания.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона Антоновский мост
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