"Оккупанты вывозили награбленное": по Антоновскому мосту "прилетело" после визита Аксенова и Кириенко

Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных.
По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него российскими захватчиками, вечером 20 октября был нанесен очередной удар.
Удар был нанесен в четверг около 23:00. Прозвучало шесть взрывов, сообщает местное издание "Мост"
Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области.
Пропагшандисты писали, что в направлении моста поехали семь автомобилей "Скорой помощи". Возможно, есть и погибшие.
Подконтрольные оккупантам медиа сообщили об "ударе по гражданским", которые якобы переправлялись на левобережье. Однако удар по мосту и переправе, если верить сообщениям, произошел во время комендантского часа. То есть гражданские в то время не могли находиться возле переправы, да и в агитках об эвакуации указывается как место сбора Речморвокзал.
Незадолго до этого, 19 октября Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
По переправе, со слов очевидцев, в течение 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.
Ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.
Также мы писали, что в понедельник, 12 сентября, в захваченном российскими оккупантами Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту.
Во время удара по Антоновскому мосту сработала ПВО российских захватчиков. Несмотря на это было попадания.
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