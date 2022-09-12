По Антоновскому мосту нанесен новый удар: ПВО не помогла оккупантам

По Антоновскому мосту нанесен новый удар / t.me/operativnoZSU

В понедельник, 12 сентября, в захваченном российскими оккупантами Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту.

Во время удара по Антоновскому мосту сработала ПВО российских захватчиков. Несмотря на это есть попадания по мосту, сообщает РИА Новости.

При этом в Сети уже опубликовали фото последствий ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.

Видео дня

В районе моста видна задымленность, возникшая после взрывов.

Напомним, в Сети ранее опубликовали кадры, на которых запечатлен новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Видео было снято в дневное время. На нем видно, что по мосту попадают ракетами: происходят взрывы, также идет сильный дым.

Ранее сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

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