"Конец войны будет тяжелее, чем начало": Арестович предупредил, что Украину ждут тяжелые потери

Арестович предупредил, что Украину ждут тяжелые потери/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Завершение войны или победа нашего государства может быть сложнее, чем начало. Украина может понести тяжелые потери, и освобождение наших территорий может продолжаться долго.

Войско, которое наступает, всегда несет большие потери чем то, которое обороняется. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Я как Алексей Арестович говорю, как есть. Мы, конечно, вернем все наши территории, но общество должно подготовиться к тому, что это будет долго и очень тяжело, и кровью. Потому что те, кто наступает, всегда несут большие потери, чем те, кто обороняется. За исключением редких случаев – когда удалось там поймать противника, разломать и взять в плен, а он даже не успел дернуться", – отметил Арестович.

Украинские военные сейчас медленно движутся к временно оккупированному Херсону и отвоевывают наши земли. Но для того, чтобы освободить все оккупированные захватчиками территории, понадобится много усилий, подчеркнул советник председателя ОП.

Однако самыми сложными являются первые два-три рывка, отметил он. И если украинским воинам удастся сделать эти рывки, то российская система обороны в значительной мере будет разрушена, и дальнейшие успехи Украины уже будут даваться легче.

"В каком-то смысле завершение войны или победа в войне может оказаться сложнее, чем начало войны. По ресурсам, по крови, по тяжести, по психологическим усилиям, волевым и так далее", – говорит Арестович.

Он подчеркнул, что по этой причине украинцам нужно собрать всю волю в кулак, психологически настроиться и держать волевой фронт.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

В Wall Street Journal отметили, что контрнаступление ВСУ на юге будет медленным и это будет серия небольших боев, а не массированная атака. У ВСУ сейчас нет ресурсов для стремительного наступления, поэтому они будут пытаться ослабить передовые военные силы РФ.

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