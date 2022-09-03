На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать Кабмин

Владимир Прохнич стал известен после того, как угрожал подорвать здание правительства.
В боях против оккупантов погиб ветеран АТО Владимир Прохнич - он стал известен после того, как в августе прошлого года пытался захватить здание Кабмина с гранатой, сообщил его товарищ Александр Третьяков в Facebook.
"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал Третьяков.
Захват здания в Кабмине
Около 10 часов утра 4 августа 2021 года к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.
На месте правоохранители проводили переговоры с мужчиной. В Киеве была введена специальная полицейская операция.
Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.
Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.
По результатам судебно-психиатрической экспертизы Прохнича признали вменяемым и поместили под стражу. Но позже его отпустили под домашний арест из-за необходимости лечения большого количества ранений.
После полномасштабного вторжения России мужчина пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Он участвовал в боях за Ирпень, после этого был переброшен на другое направление.
Читайте также:
- Под Харьковом погиб волонтер из Британии, спасавший жизни бойцов ВСУ
- "Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну
- В жестоких боях погибло сразу 9 бойцов ВСУ из Закарпатья: регион погрузился в траур