На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать Кабмин

Погиб ветеран АТО, который угрожал подорвать Кабмин / facebook.com/life.tretyakov

В боях против оккупантов погиб ветеран АТО Владимир Прохнич - он стал известен после того, как в августе прошлого года пытался захватить здание Кабмина с гранатой, сообщил его товарищ Александр Третьяков в Facebook.

"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал Третьяков.

Захват здания в Кабмине

Около 10 часов утра 4 августа 2021 года к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Видео дня

На месте правоохранители проводили переговоры с мужчиной. В Киеве была введена специальная полицейская операция.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Прохнича признали вменяемым и поместили под стражу. Но позже его отпустили под домашний арест из-за необходимости лечения большого количества ранений.

После полномасштабного вторжения России мужчина пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Он участвовал в боях за Ирпень, после этого был переброшен на другое направление.

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