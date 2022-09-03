УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать Кабмин

3 сентября 2022, 23:14

Владимир Прохнич стал известен после того, как угрожал подорвать здание правительства.

На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать Кабмин
Погиб ветеран АТО, который угрожал подорвать Кабмин / facebook.com/life.tretyakov

В боях против оккупантов погиб ветеран АТО Владимир Прохнич - он стал известен после того, как в августе прошлого года пытался захватить здание Кабмина с гранатой, сообщил его товарищ Александр Третьяков в Facebook.

"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал Третьяков.

Захват здания в Кабмине

Около 10 часов утра 4 августа 2021 года к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

Видео дня

На месте правоохранители проводили переговоры с мужчиной. В Киеве была введена специальная полицейская операция.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Прохнича признали вменяемым и поместили под стражу. Но позже его отпустили под домашний арест из-за необходимости лечения большого количества ранений.

После полномасштабного вторжения России мужчина пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Он участвовал в боях за Ирпень, после этого был переброшен на другое направление.

Читайте также:

война в Украине Кабмин ветераны АТО
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:14

На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать Кабмин

23:00

Российские пропагандисты похабно обсудили пятую точку Галкина: тот ответил

22:47

Михаил Саакашвили показал внебрачную крошку-дочь

22:40

Жесткие бои: Зеленский предупредил о самых горячих точках на фронтеВидео

22:15

Россия готовится к решающему энергетическому удару - Зеленский

Реклама
21:55

Валит огромный столб черного дыма: по Антоновскому мосту нанесли мощный ударВидео

21:51

Беларусь подтягивает эшелон с ЗРК к границе: эксперт предупредил об угрозеВидео

21:34

Алла Пугачева явилась на похороны Михаила Горбачева с маской ужаса на лице

21:15

Пьяный оккупант жалуется своей женщине на большие потери - разведкаВидео

21:13

В Мелитополе гремят новые взрывы: с аэродрома вывозят разбитые вертолеты РФВидео

21:05

Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы

20:42

Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе ПутинаВидео

20:20

Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"Видео

19:58

ВСУ "покрошили" спецназ РФ: уничтожено подразделение "элитных" войск оккупантовВидео

19:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

19:35

СМИ выяснили, какую "высокую должность" готовят для КадыроваВидео

19:21

Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое телоВидео

19:20

Почему сейчас поднялся крик о Булгакове и его музеемнение

19:09

Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой КаховкеВидео

19:06

Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

Реклама
19:04

Гороскоп на завтра, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

19:03

"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчикВидео

18:50

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

18:46

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

18:29

Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войнеВидео

18:26

Россияне беспощадно бьют из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

18:07

"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы ЧечниВидео

17:31

Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывыФотоВидео

16:52

Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопковВидео

16:43

23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

16:40

В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

16:31

Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникойВидео

15:55

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: какие сюрпризы принесет первый месяц осениВидео

15:45

В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

15:39

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникойВидео

15:33

Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"Видео

15:31

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

15:24

"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

14:58

Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млнВидео

14:48

"Двухсотых" вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - АрестовичВидео

Реклама
14:38

Как быть женой Арестовича: рассказывает супруга чиновника

14:30

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

14:18

На Донбассе ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн и БПЛА за $7 млнВидео

14:01

"Может быть wow-эффект": оккупанты в панике из-за боевых действий по всей линии фронта - КимВидео

14:00

Вывез двух раненых побратимов через минное поле: потрясающая история разведчика "Хана"Видео

13:38

Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болелиВидео

13:25

6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

13:23

Украинский партизан подорвал себя вместе с оккупантами в Токмаке, крикнув "Слава Украине!"Видео

12:30

Нечего шастать: Госдеп США не дал американские визы Лаврову и его 56 приспешникам

12:07

В эфире ТЕТ покажут благотворительный концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять