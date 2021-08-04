УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой

4 августа 2021, 11:52

Мужчину зовут Владимир, он ветеран-АТОшник.

Полиция задержала террориста / Киев Оперативный

Мужчину с гранатой, который захватил здание Кабинета министров, зовут Владимир, и он ветеран войны на Донбассе.

"Это наш ветеран. Я не знаю, что там за ситуация – может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны", – сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко.

Головенко рассказал, почему мужчина мог ворваться в Кабмин с гранатой.

"Я знаю этого человека, его зовут Владимир, он ветеран-АТОшник. Ему около 40 лет, он живет в Ирпене. Почему пришел в Кабмин? Возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ", – сказал депутат.

Отметим, что сам мужчина кричал на входе в Кабмин, что был сапером.

Реклама

В МВД сообщают, что захвативший здание - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - сказал источник в МВД.

Как сообщают в полиции, мужчину с гранатой в Кабмине зовут Владимир Прохнич.

"Сейчас предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей", - говорится в сообщении.

Граната, которой угрожал террорист из Кабмина, оказалась настоящей. По сообщениям полиции, она была боевой.

Что говорят в полиции

Как сообщил главы Нацполиции Игоря Клименко, сразу после задержания мужчины, захватчик Владимирр Прохнич был дважды ранен, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму.

Переговоры, которые длились около 10 минут, с ним вел его знакомый, в это время полицейские смогли обезвредить преступника.

Читайте также15 лет тюрьмы за боевую гранату: в полиции рассказали детали захвата Кабмина ветераном АТО

Переговорщик говорит, что у Прохнича "врожденное чувство справедливости".

Также копы сообщили, что граната террориста была боевой. Еще предстоит выяснить, откуда она оказалась у захватчика.

Сразу после операции террориста вывели из здания правительства.

Владимир Прохнич
Владимир Прохнич с сослуживцами / Facebook

Как пишет Страна, Владимир Прохнич в прошлом получал от пятого президента Украины Петра Порошенко орден "За мужество" 3 степени в 2015 году.

Захват здания в Кабмине - о чем сообщал Главред:

Около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

На месте правоохранители проводили переговоры с мужчиной. В Киеве была введена специальная полицейская операция.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Кабмин
Сейчас вы просматриваете новость «На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и ManeskinКатерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin "Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая историяПара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

Последние новости

12:06

15 лет тюрьмы за боевую гранату: в полиции рассказали детали захвата Кабмина ветераном АТО

11:52

На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой Видео

11:44

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

11:30

Мужчина ворвался с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать: террориста задержали Видео

11:29

Хаотичные удары и настоящая борьба: в метро Киева два пассажира подрались на эскалаторе Видео

Реклама
10:37

"Всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде Видео

10:26

Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала Видео

10:21

Без шантажа и повышенных тонов: в МИД назвали масштабный сценарий встречи Зеленского и Байдена Видео

10:21

Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул

10:09

Налетит мощный ураган и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение Видео

10:03

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

10:00

В Киеве пьяный мужчина сжег кафе, в котором ему не понравилось обслуживание

09:28

Для украинцев пересчитают пенсии: кому положена надбавка в 800 гривен Видео

09:25

Зверски издевался и сбежал: в Запорожской области мужчина на скорости задавил свою жену Видео

09:18

Вспышка COVID-19 в сентябре-октябре и карантинные штрафы: в СНБО предупредили об опасности Дельты Видео

09:07

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

08:35

Жара, дожди и грозы: какой и где будет погода в Украине в начале августа Видео

07:45

Почему дело Чауса не приведет к глобальным последствиям мнение

07:25

Новое ядерное оружие Украины вместо Будапештского меморандума: Запад предупредили об ультиматуме Видео

07:05

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

Реклама
07:03

Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД Видео

06:30

Дело Шишова может повторить судьбу Павла Шеремета мнение

05:28

Война за Крым и Аксенов с Константиновым в Киеве: бывший глава СБУ раскрыл сценарий 2014 года

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

Реклама
21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять