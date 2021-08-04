На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой

Полиция задержала террориста / Киев Оперативный

Мужчину с гранатой, который захватил здание Кабинета министров, зовут Владимир, и он ветеран войны на Донбассе.

"Это наш ветеран. Я не знаю, что там за ситуация – может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень. Он инвалид войны", – сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко.

Головенко рассказал, почему мужчина мог ворваться в Кабмин с гранатой.

"Я знаю этого человека, его зовут Владимир, он ветеран-АТОшник. Ему около 40 лет, он живет в Ирпене. Почему пришел в Кабмин? Возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ", – сказал депутат.

Отметим, что сам мужчина кричал на входе в Кабмин, что был сапером.

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В МВД сообщают, что захвативший здание - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - сказал источник в МВД.

Как сообщают в полиции, мужчину с гранатой в Кабмине зовут Владимир Прохнич.

"Сейчас предприниматель. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей", - говорится в сообщении.

Граната, которой угрожал террорист из Кабмина, оказалась настоящей. По сообщениям полиции, она была боевой.

Что говорят в полиции

Как сообщил главы Нацполиции Игоря Клименко, сразу после задержания мужчины, захватчик Владимирр Прохнич был дважды ранен, в том числе получил на фронте черепно-мозговую травму.

Переговоры, которые длились около 10 минут, с ним вел его знакомый, в это время полицейские смогли обезвредить преступника.

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Переговорщик говорит, что у Прохнича "врожденное чувство справедливости".

Также копы сообщили, что граната террориста была боевой. Еще предстоит выяснить, откуда она оказалась у захватчика.

Сразу после операции террориста вывели из здания правительства.

Владимир Прохнич с сослуживцами / Facebook

Как пишет Страна, Владимир Прохнич в прошлом получал от пятого президента Украины Петра Порошенко орден "За мужество" 3 степени в 2015 году.

Захват здания в Кабмине - о чем сообщал Главред:

Около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать.

На месте правоохранители проводили переговоры с мужчиной. В Киеве была введена специальная полицейская операция.

Как сообщалось, в здании Кабмина мужчина по имени Владимир взял двоих заложников, после чего здание перекрыли вход и выход.

Видео опубликовали очевидцы происходящего. В комментариях под ним пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.