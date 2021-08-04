Спецназ готовит штурм: в Киеве мужчина ворвался с гранатой в Кабмин и угрожает взорвать

Мужчина в Кабмине / скриншот

В среду, 4 августа, мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожает ее взорвать. Он вырвал чеку и диктует условия присутствующим.

Видео опубликовали очевидцы происходящего.

На видео мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просит мужчин входить в здание, а женщин - нет.

Как сообщают СМИ, в здании Кабмина, он взял двоих заложников, в здание перекрыли вход и выход.

В комментариях к видео в Facebook пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

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"Я живым не выйду отсюда. Женщина, уходите отсюда", - говорит мужчина на видео.

На место инцидента уже выехали правоохранители. В Нацполиции сообщают, что спецназ готовит штурм здания.

А работникам Кабмина запретили покидать помещение.

Как сообщают в полиции, в настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужу будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - сообщили правоохранители.

Что известно о мужчине, который захватил Кабмин

Как сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко, мужчину с гранатой, захватившего здание Кабинета министров, зовут Владимир, и он ветеран войны на Донбассе.

Как пишет Страна со ссылкой на МВД, захвативший здание - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". В прошлом он перенес контузию.

"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет", - сказал источник в МВД.

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