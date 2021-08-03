В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения

Тарифы на электроэнергию хотят снизить в Кабмине / Wikipedia

Кабмин намерен существенно снизить тарифы на свет для населения вплоть до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов, говорится в проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

Собеседники РБК-Украина в Кабинете министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям Энергоатом и Укргидроэнерго дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час.

Реклама

Тарифы на электроэнергию: о чем ранее писал Главред:

Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.