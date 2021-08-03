УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения

3 августа 2021, 18:26
Прослушать новость
Остановить

Операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год.

тарифы на электроэнергию_электроэнергия_свет_электричество_цены на свет_лампочка
Тарифы на электроэнергию хотят снизить в Кабмине / Wikipedia

Кабмин намерен существенно снизить тарифы на свет для населения вплоть до 1,2 грн/кВт.час за счет принудительного сокращения затрат на ремонт устаревших электрических сетей, подстанций и трансформаторов, говорится в проекте постановления правительства, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Операторов электросетей могут обязать снизить расходы на ремонты оборудования на 6 млрд грн в год и направить эти деньги на компенсацию льготного тарифа для населения.

Решение может быть принято на заседании 4 августа.

По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей особенно в отопительный период.

Собеседники РБК-Украина в Кабинете министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7-1,8 грн/кВт.час. Это позволит госкомпаниям Энергоатом и Укргидроэнерго дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт.час.

Реклама

Тарифы на электроэнергию: о чем ранее писал Главред:

Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

Кабмин тарифы на электроэнергию новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1 Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климатаЗасухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата Названы 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасыватьНазваны 4 вещи, которые нельзя отдавать и выбрасывать Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психаКремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа Саудиты сделали сезонСаудиты сделали сезон

Последние новости

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

Реклама
17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

Реклама
15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

Реклама
12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС Видео

11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

11:09

Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

11:04

Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом Видео

10:57

Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые Видео

10:47

"Операция по ликвидации": за Шишовым была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять