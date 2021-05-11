В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет

В условиях рынка тариф для населения должен заметно отличаться в зависимости от региона Украины - и быть как минимум вдвое выше нынешнего показателя.
Нынешняя рыночная цена электроэнергии для населения вдвое превышает закрепленную в размере 1,68 гривны за киловатт-час благодаря ограничениям Кабмина на рынке электроэнергии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.
По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями компании Укрэнерго, тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, а также тарифа на поставку и налогов.
Бойко отметил, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен заметно отличаться в зависимости от региона Украины.
"Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1 июля 2019 года значительно выше относительно нынешней (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)", − подытожил он.
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Тариф на свет - что было ранее:
- 28 декабря минувшего года украинский Кабинет министров отменил льготный тариф на свет в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей.
- Как заявлял и.о. министра энергетики Юрий Витренко, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час.
- Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.