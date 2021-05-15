В Украине подскочат тарифы на электроэнергию: дата и кого коснется

В Украине подорожает электричество / regnum.ru

Уже этим летом в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. С 1 июля в стране введут новые условия поставки электроэнергии по условиям спецобязательств (ПСО). Предположительно, тарифы на свет увеличатся с 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅ч.

При этом повышение тарифов коснется не всех: чем больше уровень потребления, тем дороже будет стоить электроэнергия, пишет Главком. Вероятно, рост цен коснется только тех, кто использует от 300 кВт⋅ч в месяц. За каждый следующий кВт⋅ч им придется платить по новой цене.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко считает, что стоит ввести четыре разных тарифа:

на первые 100 кВт⋅ч - 90 коп.;

от 100 до 500 кВт⋅ч – 1,68 грн;

от 500 до 1000 кВт⋅ч – 2,5 грн;

выше 1000 кВт⋅ч – больше 3 грн.

"Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт⋅ч, а потом от 500 кВт⋅ч. Такие цены (2,5 грн за кВт⋅ч) планируют установить 1 июля", – отметил Попенко.

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