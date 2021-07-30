Готовят "тарифный майдан": Зеленский требует не повышать тарифы для населения

СНБО приняло решение о тарифах в Украине / @APUkraine

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пытаются расшатать ситуацию, манипулируя темой тарифов.

"Мы не позволим никому на сегодняшний день манипулировать тарифами, как некоторые надеется. Есть сейчас расшатывание ситуации и на весну уже кто-то там начинает говорить по российскому сценарию о "тарифном майдане", — отметил Данилов после заседания СНБО.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский поставил задачу не повышать цены на электроэнергию для самых уязвимых слоев населения.

"Мы это обязательно должны сделать. Такое решение в заседании СНБО было принято", — отметил Данилов.

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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.