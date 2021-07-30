СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний

СНБО ввел новые санкции / УНИАН

Совет нацбезопасности и обороны во время выездного заседания 30 июля ввел санкции против трех контрабандистов и 24 связанных с ними компаний.

Как сообщил секретарь СНБО Алексея Данилова на брифинге, в санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.

"Списки санкций по контрабандистам были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Арст, Валерий Фальковский и Студинец Александр. Кроме того, 24 компании, которые аффилированы с этими господами, вошли в этот список", - заявил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Министерство внутренних дел предложило ввести трех человек в санкционный список. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины.

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Санкции против контрабандистов - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

Вадимом Альпериным;

Александром Чудаковым;

Виктором Шерманом;

Александром Кравченко;

Владимиром Дидухом;

Иваном Бокало;

Валерием Пересоляком;

Юрием Кушниром;

Орестом Фирманюком;

Александром Ериминчуком.

Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".