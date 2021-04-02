Санкции СНБО против топ-контрабандистов: выяснились фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО записал очередное видееобращение к украинцам.
Глава государства Владимир Зеленский сегодня записал очередное видеобращение к украинцам после очередного заседания СНБО, пишет пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский заявил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы".
Он отметил, что сегодняшнее заседание касалось лиц, которые занимались большим розпродажем стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, а также, что эти люди "получат по заслугам",
"В Украине появилась своя версия "черной пятницы"... Украинская "черная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю и сегодня после заседания СНБО "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего речь о контрабанде, это экономический терроризм против Украины. Убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен", - сказал Зеленский.
Основные тезисы выступления президента:
- впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды;
- во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства;
- также сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.
Кроме этого, гарант заявил о том, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.
"Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал Зеленский.
Резонансные решения СНБО:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.