Санкции СНБО против топ-контрабандистов: выяснились фамилии

Зеленский обратился к украинцам / Скриншот YouTube

Глава государства Владимир Зеленский сегодня записал очередное видеобращение к украинцам после очередного заседания СНБО, пишет пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский заявил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы".

Он отметил, что сегодняшнее заседание касалось лиц, которые занимались большим розпродажем стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, а также, что эти люди "получат по заслугам",

"В Украине появилась своя версия "черной пятницы"... Украинская "черная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю и сегодня после заседания СНБО "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего речь о контрабанде, это экономический терроризм против Украины. Убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен", - сказал Зеленский.

Основные тезисы выступления президента:

впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды ;

; во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства;

также сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.

Кроме этого, гарант заявил о том, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

"Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал Зеленский.

Резонансные решения СНБО: