У Зеленского назвали главные темы нового заседания СНБО

Анонсировано новое заседание СНБО / УНИАН

В Офисе президента прокомментировали повестку нового заседания Совета нацбезопасности и обороны, назначенного на пятницу, 2 апреля.

Как рассказл в эфире телеканала Украина 24 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На сегодняшнем заседании СНБО будут рассматриваться "темы безопасности и наведения справедливости".

Он обратил внимание на то, что и ранее в сообщениях с анонсом заседаний СНБО не публиковалась повестка.

"Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня СНБО, как и все прошлые, это будут темы безопасности и наведения справедливости наконец в стране", - добавил Тимошенко.

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