У Зеленского назвали главные темы нового заседания СНБО

Кирилл Тимошенко рассказал, что рассмотрят на новом заседании СНБО.
В Офисе президента прокомментировали повестку нового заседания Совета нацбезопасности и обороны, назначенного на пятницу, 2 апреля.
Как рассказл в эфире телеканала Украина 24 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На сегодняшнем заседании СНБО будут рассматриваться "темы безопасности и наведения справедливости".
Он обратил внимание на то, что и ранее в сообщениях с анонсом заседаний СНБО не публиковалась повестка.
"Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня СНБО, как и все прошлые, это будут темы безопасности и наведения справедливости наконец в стране", - добавил Тимошенко.
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Резонансные решения СНБО:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
Автор: Алексей Тычина