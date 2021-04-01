СНБО проведет срочное заседание: СМИ назвали дату

На Банковой под председательством президента Украины снова состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Совет национальной безопасности и обороны вновь собирается на заседание.
Как пишут СМИ, заседание планируется в эту пятницу, 2 апреля, на Банковой под председательством президента Украины.
"На завтра планируется (заседание СНБО - ред.)", - говорится в сообщении.
Заседание Совбеза ожидается традиционно вечером.
Вот только, что будут обсуждать и стоит ли ждать новых санкций – неизвестно.
По состоянию на сейчас, точное время и повестка дня еще определяются.
В то же время ZN.UA ссылаясь на свои источники сообщает, что на заседании могут рассмотреть 10 вопросов.
Предполагается, что могут обсудить план вакцинации на этот и следующий год, введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.
Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время проведет новое заседание, на котором могут рассмотрит возможность введения локдауна в Украине из-за ситуации с коронавирусом.
"То, что касается локдауна и коронавируса, то я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта ситуация, у нас было соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны. Хочу подчеркнуть, что аппарат СНБО имеет продукт, который позволяет смотреть мониторинг состояния дел в разрезе каждой общины. что касается распространения коронавируса, то у нас крайне сложная ситуация ", — подчеркнул секретарь СНБО.
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Однако конкретной даты проведения заседания по локдауну в Украине Данилов не сообщил.
Отметим, последнее заседание СНБО прошло 19 марта.
Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
- Также по итогам СНБО заявили, чт Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
- Также государство национализирует предприятие Донецкоблгаз, которое в средствах массовой информации называют собственностью олигарха Сергея Курченко, проживающего с 2014 года на территории РФ.