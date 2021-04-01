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СНБО проведет срочное заседание: СМИ назвали дату

1 апреля 2021, 17:10
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На Банковой под председательством президента Украины снова состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

СНБО
СНБО соберется 2 апреля / Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны вновь собирается на заседание.

Как пишут СМИ, заседание планируется в эту пятницу, 2 апреля, на Банковой под председательством президента Украины.

"На завтра планируется (заседание СНБО - ред.)", - говорится в сообщении.

Заседание Совбеза ожидается традиционно вечером.

Вот только, что будут обсуждать и стоит ли ждать новых санкций – неизвестно.

По состоянию на сейчас, точное время и повестка дня еще определяются.

В то же время ZN.UA ссылаясь на свои источники сообщает, что на заседании могут рассмотреть 10 вопросов.

Предполагается, что могут обсудить план вакцинации на этот и следующий год, введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время проведет новое заседание, на котором могут рассмотрит возможность введения локдауна в Украине из-за ситуации с коронавирусом.

"То, что касается локдауна и коронавируса, то я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта ситуация, у нас было соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны. Хочу подчеркнуть, что аппарат СНБО имеет продукт, который позволяет смотреть мониторинг состояния дел в разрезе каждой общины. что касается распространения коронавируса, то у нас крайне сложная ситуация ", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Однако конкретной даты проведения заседания по локдауну в Украине Данилов не сообщил.

Отметим, последнее заседание СНБО прошло 19 марта.

Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

  • В феврале СНБО решило ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО приняло решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решило наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Санкции, одобренные СНБО, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.
  • Также по итогам СНБО заявили, чт Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
  • Также государство национализирует предприятие Донецкоблгаз, которое в средствах массовой информации называют собственностью олигарха Сергея Курченко, проживающего с 2014 года на территории РФ.

СНБО
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