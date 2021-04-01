СНБО проведет срочное заседание: СМИ назвали дату

СНБО соберется 2 апреля / Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны вновь собирается на заседание.

Как пишут СМИ, заседание планируется в эту пятницу, 2 апреля, на Банковой под председательством президента Украины.

"На завтра планируется (заседание СНБО - ред.)", - говорится в сообщении.

Заседание Совбеза ожидается традиционно вечером.

Вот только, что будут обсуждать и стоит ли ждать новых санкций – неизвестно.

По состоянию на сейчас, точное время и повестка дня еще определяются.

В то же время ZN.UA ссылаясь на свои источники сообщает, что на заседании могут рассмотреть 10 вопросов.

Предполагается, что могут обсудить план вакцинации на этот и следующий год, введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время проведет новое заседание, на котором могут рассмотрит возможность введения локдауна в Украине из-за ситуации с коронавирусом.

"То, что касается локдауна и коронавируса, то я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу. Вы помните, что год назад, когда начиналась эта ситуация, у нас было соответствующее заседание Совета нацбезопасности и обороны. Хочу подчеркнуть, что аппарат СНБО имеет продукт, который позволяет смотреть мониторинг состояния дел в разрезе каждой общины. что касается распространения коронавируса, то у нас крайне сложная ситуация ", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Однако конкретной даты проведения заседания по локдауну в Украине Данилов не сообщил.

Отметим, последнее заседание СНБО прошло 19 марта.

Заседание СНБО - о чем ранее сообщал Главред: