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Оккупанты подтвердили сметь нардепа-предателя Ковалева и его сожительницы

29 августа 2022, 19:44

Коллаборант скончался в результате полученного огнестрельного ранения, сообщили в Следкоме РФ.

Алексей Ковалев
Россияне подтвердили смерть Ковалева и его девушки / Фото facebook com Olexandr2013

Россияне подтвердили гибель бывшего нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой.

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался заместитель председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области" по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", – говорится в сообщении Следкома РФ.

По информации Следкома РФ, правоохранители обещают принять всем необходимые меры для установления причастных к вооруженному нападению на коллаборанта.

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Покушение на Ковалева

Напомним, 22 июля в Херсонской области было совершено покушение на убийство бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который предал свою страну и перешел на сторону оккупантов. Его автомобиль взорвали. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что с автомобилем предателя Ковалева произошло "определенное действие".

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - рассказал он.

Как известно, оперативники ГБР установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

Убийство Ковалева

29 августа советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.

"Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно", - написал Хлань в Facebook.

По его словам, также шилом в шею ранена девушка Ковалева, сейчас она находится в реанимации.

"Это все предсказуемо, ведь такова судьба предателей. Отравленный Сальдо уже почти на концерте Кобзона, Ковалев уже в фан-зоне, настал черед Стремоусова. Без Кирилла концерт пока не начинается. Ждут", - резуюмировал Хлань.

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