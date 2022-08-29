Был застрелен в собственном доме из ружья: новые подробности смерти нардепа-коллаборанта Ковалева

В Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя Алексея Ковалева / Фото facebook com Olexandr2013

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева.

"Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно", - написал Хлань в Facebook.

По его словам, также шилом в шею ранена девушка Ковалева, сейчас она находится в реанимации.

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"Это все предсказуемо, ведь такова судьба предателей. Отравленный Сальдо уже почти на концерте Кобзона, Ковалев уже в фан-зоне, настал черед Стремоусова. Без Кирилла концерт пока не начинается. Ждут", - резуюмировал Хлань.

Telegram-канал Baza также сообщает, что в Херсонской области убит Алексей Ковалёв.

"Его тело с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать. Кроме того, неизвестные нанесли ножевое ранение в шею и 38-летней девушке, которая была вместе с Ковалёвым", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападение произошло 28 августа около 15 часов дня.

"Неизвестные забрались в частный дом чиновника, где расстреляли его из помпового ружья. После этого они напали и на его сожительницу", - уточнили на канале.

Алексей Ковалев убит - что известно

В июне внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что в Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя Алексея Ковалева, которого исключили из фракции Слуга народа.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области было совершено покушение на убийство Ковалева. Его автомобиль взорвали.

Оперативники Госбюро расследований установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

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