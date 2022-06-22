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Авто нардепа-предателя Ковалева взорвали на Херсонщине: это подтвердила украинская разведка

22 июня 2022, 20:58

Алексей Ковалев перешел на сторону оккупантов и начал с ними сотрудничать.

Алексей Ковалев
Разведка подтвердила подрыв автомобиля Ковалева / Алексей Ковалев, Скриншот

В Херсонской области было совершено покушение на убийство бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который предал свою страну и перешел на сторону оккупантов. Его автомобиль взорвали. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что с автомобилем предателя Ковалева произошло "определенное действие". Однако пока неизвестно, жив экс-нардеп или нет.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - рассказал он.

Напомним, ранее агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о том, что Алексей Ковалев был уничтожен. Он опубликовал видео, на котором было видно разбитую машину.

Как известно, оперативники ГБР установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

Читайте такжеВ Херсоне расстреляли сотрудников ФСБ в ресторане: Арестович рассказал подробности

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ сейчас находятся около в 15 км от Херсона. Появились серьезные основания для освобождения города в будущем. Украинские военные сумели пробить оборону оккупантов и уже видят город в бинокли.

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