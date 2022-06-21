"Херсон уже виден в прицел и бинокли": Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют из города

Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют с Херсона / скриншот

ВСУ сейчас находятся около в 15 км от Херсона. Появились серьезные основания для освобождения города в будущем

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону отметил, что украинские военные сумели пробить оборону оккупантов и уже видят город в бинокли.

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм – единственный, который остался на правом берегу в Херсоне, – перейдя Ингулец, сделали на расстоянии 50 км систему районов обороны и удерживают их успешно. Российским войскам, несмотря на почти двухнедельные попытки, не удалось их выбить. А это очень серьезные основания для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицел и бинокли. Уже проступают дома - все четко. 15 км [до него]", – сказал Арестович.

В то же время советник главы ОП призвал не рассчитывать на то, что город освободят прямо завтра, "потому что война так устроена, что 15 км можно идти год, но, однако, это близко".

Читайте такжеВ ближайшие недели будет освобожден Херсон, далее - Мелитополь - мэр ФедоровАрестович предположил, что операция по освобождению областного центра может состояться только после получения Украиной необходимого западного оружия.

"Вернуть его можно будет тогда, когда мы получим в распоряжение средства дальнобойной артиллерии и реактивные ракетные системы типа HIMARS, которые дадут нам возможность решить проблему снабжения правобережного плацдарма российских войск, надежно перекрыв поставки оттуда и возможность наносить удары по скоплению войск. [Ракетные комплексы] должны прийти, M270...",- напомнил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета, является очень оптимистичной.

"На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", - сказал Олег Жданов.

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