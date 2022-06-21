"Это очень оптимистично": смогут ли освободить Херсон до конца лета - Жданов

Жданов о том, когда будет освобождает Херсон / коллаж Instagram и УНИАН

Мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета, является очень оптимистичной. Так считает военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.

"На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", - сказал Олег Жданов.

Он добавил, что даже с недостатком оружия украинские войска отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона. Это подтверждает то, что морально-психологическое состояние россиян плохое, они не готовы умирать, защищая эти рубежи.

"Они отступили от первой линии. Мы достаточно с минимальными усилиями выбили их из первой линии. То же самое может случиться и на второй, и на третьей линиях", — добавил эксперт.

Жданов утверждает, что после такого провала оккупанты укрепляют вторую линию обороны, которая была построена прямо перед Херсоном.

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Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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