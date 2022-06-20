Город виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения Херсона

Бойцы ВСУ подошли вплотную к Херсону / Фото УНИАН

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестович, Вооруженные силы Украины подошли к оккупированному Херсону на расстояние 15 километров.

Как подчеркнул он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, при этом ВСУ закрепились на новом плацдарме.

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм, единственный, который остался на правом берегу, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны, перейдя Ингулец. И удерживают его благополучно", - отметил он.

Советник главы ОП пояснил, что это является серьезным основанием для освобождения Херсона в будущем.

"Херсон уже виден в прицелы и бинокли, то есть уже проступают дома, все четко, 15 километров. Это не значит, что это будет уже завтра, потому что война так устроена, что 15 км можно идти год. Но тем не менее это близко", - утверждает он.

Арестович добавил, что Херсон можно будет вернуть, когда украинские силы получат дальнобойную артиллерию и HIMARS.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Кроме того, стало известно, что в тылу оккупантов на Херсонщине украинцы подстерегли в засаду и уничтожили российский КамАЗ-Тайфун, в котором было полно русских.

До того военный эксперт Олег Жданов говорил ‒ оккупанты торопятся занять позиции, обустроить военные базы. И потом закрепиться на Херсонщине. Но для этого нужны реально годы ‒ поэтому агрессоры, говорит Жданов, ничуть не успеют достичь таких целей.

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