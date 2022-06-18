Путин будет воевать до последнего бойца: эксперт Олег Жданов спрогнозировал ход войны

Эксперт Олег Жданов спрогнозировал ход войны / Alexey Franskoy/ Flickr / УНИАН

Полномасштабной военной агрессией российской армии против Украины управляет не какой-нибудь генерал, а лично русский диктатор Владимир Путин. И он точно будет гнать оккупантов в бой, не считаясь с потерями ‒ до последнего бойца. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в беседе с правозащитником Марком Фейгиным

"В России войной руководят не генералы, а политики. Точней главный из них – Путин. Потому-то армейские все атакуют и атакуют ‒ пока солдаты не кончатся. Вот, они уже сейчас перекидывают войска [на Донбасс ‒ Главред] для того, чтобы выполнить приказ Путина", – считает специалист.

Жданов убежден ‒ дескать, все показатели об этом говорят ‒ армия оккупантов практически выдохлась.

"Тут ведь как ‒ почему они так прут постоянно на Северодонецк – нужно выполнить политическую задачу. Диктатор Путин сейчас не способен ничего предъявить россиянам. Нет большой победы. Ни одна задача, о которой они орали из каждого утюга, не сделана. А каждый инфоповод либо каждое политическое заявление имеет и пик, и падение. И на этот момент уже его поддержка спадает. Народ понемногу начинает задавать вопросы: "Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?" И ему нужно что-то принести им. Поэтому он будет гнать своих вояк в атаку", — подытожил он.

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Напомним, некоторое время назад секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что армия Украины практически готова ударить по Крымскому мосту. Просто чтобы данное инженерное сооружение русские не смогли в принципе использовать для того, чтобы перебрасывать солдат и бронетехнику в свою группировку на Юге.

"Тут все просто - был бы у нас вариант такое совершить, мы бы давно совершили. Будет шанс - обязательно сделаем", - сказал чиновник.

Позднее известный военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что даже небольшая партия (24 экземпляра), западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) в руках ВСУ сразу поможет украинским воинам в зоне боевых действий направлять ситуацию в нужное русло.

"Процесс, как говорится, пошел в любом случае. Полагаю - пауза, которая заметна по поставкам оружия с Запада, такой себе вакуум, который на некоторое время образовался, – точно начнет заполняться", – отметил Мусиенко.

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